今天台灣時間7月27日是東京奧運開幕第四天，許多比賽也紛紛開始，其中引人注目的網球賽事中華隊全軍覆沒，不過表現仍值得讚許，而在網球場上還是有許多值得關注的焦點，如英國好手莫瑞(Andy Murray)在男雙賽事能走多遠，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)能否奪下金牌等。

而莫瑞已退出男單賽事，所以接下來喬柯維奇的敵人越來越少，首戰他就以6：2、6：2輕鬆打敗世界排名第139的玻利維亞選手德利恩(Hugo Dellien)，似乎在向全世界宣告他這次要拿金牌的決心，接著他面對世界排名48的德國選手史特魯夫(Jan-Lennard Struff)，也以6：4、6：3輕鬆贏球。

此戰喬柯維奇維持火燙手感，一路壓著對方打，全場飆出14記ACE球(發球得分)，只有4次非受迫性失誤，沒給對手半點機會，喬柯維奇談到他這次比賽會專注在發球，果真他說到做到，狀態出奇的好，也為爭奪年度「金滿貫」路上開出好彩頭，接著將對決西班牙選手佛基納(Alejandro Fokina)。

這場首盤比賽中，喬柯維奇先發球，開賽與對手競爭較為激烈，前6局雙方打成3：3，隨後各自保發1次，而喬柯維奇在第10局非保不可的發球局中以40：0拿到連三個破發點，最終以6：4拿下首盤。

次盤在對手首個發球局中快速取得2：0領先，史特魯夫第3局完成一次破發，但喬柯維奇在第4局再次破發並保住自己發球局，取得4：1領先，接著他們各自保發，喬柯維奇一路領先並把握發球局，最後就以6：3拿下第二盤，最終以直落二解決對手。