郭婞淳加油

參加東奧的我國舉重女神郭婞淳今天將出戰，奪金的機會濃厚，在台東的郭媽媽錄製影片，為愛女加油，也為所有參賽的選手加油。

世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳將在台灣時間今天下午2時50分於舉重女子59公斤量級A組出賽，預料可望為台灣摘下本屆東奧的首面金牌。

「婞淳加油，所有親友都會在家裡為妳加油」，住在台東的郭媽媽今天上午錄製影片，開心地為寶貝女兒加油，也期待所有選手都能奪得獎金。