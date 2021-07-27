東奧》舉重女神郭婞淳媽媽錄製影片 為愛女加油 10:112021/07/27 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 舉重女神郭婞淳的媽媽錄製影片，開心為愛女加油。（家屬提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 郭婞淳加油 訂閱影音： 中時新聞網 參加東奧的我國舉重女神郭婞淳今天將出戰，奪金的機會濃厚，在台東的郭媽媽錄製影片，為愛女加油，也為所有參賽的選手加油。 世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳將在台灣時間今天下午2時50分於舉重女子59公斤量級A組出賽，預料可望為台灣摘下本屆東奧的首面金牌。 「婞淳加油，所有親友都會在家裡為妳加油」，住在台東的郭媽媽今天上午錄製影片，開心地為寶貝女兒加油，也期待所有選手都能奪得獎金。 台東加油派對直播 為郭婞淳打氣 東奧幫日本隊加油 田中千繪住台灣15年 親爆內心掙扎 #加油 #舉重女神 #郭婞淳 #愛女 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福原愛離婚後首露面變這樣 擔任球評遭日網酸爆 14:122021/07/26 體育 江念欣無緣奧運獎牌 媽媽以她為榮 04:102021/07/27 地方新聞 好想學柔道 楊勇緯：激發獅子鄉熱潮 04:102021/07/27 運動天地 宅家觀賽 逾200萬人次線上追東奧 04:102021/07/26 財經焦點 搶東奧財 中華電行銷總動員 04:102021/07/26 財經要聞 陳漢典當啦啦隊太洗腦 Lulu也喊聲釣出戴資穎親回 22:072021/07/26 娛樂 曾頒獎狀給戴資穎 郭正亮：她從小就是天才選手 14:042021/07/26 政治 東奧》女子舉重江念欣只得第4名 家人以她為榮 14:362021/07/26 體育 黃建群夫妻分居為雙女努力修復 04:102021/07/27 娛樂新聞 郭子接種發燒微開心 04:102021/07/27 娛樂新聞 東奧》女子舉重55公斤級 江念欣B組第4無緣爭牌 14:182021/07/26 體育 體育熱門新聞 東奧》楊勇緯認證「最美女隊醫」私訊爆炸 親曝兩人真實關係 - 體育 東奧》馬不停蹄！林昀儒桌球男單退瑞典闖進16強 - 體育 莊智淵二連勝發文「兒子要記得爸爸打桌球的樣子」 上萬網友淚崩 - 其他 東奧》「舉重女神」郭婞淳昔肌肉70％斷裂 無懼再戰金牌感動網 - 其他 東奧》哥倫比亞21歲射箭美少女爆紅日網 本尊私照流出身材更火辣 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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