河南鄭州水災慘重，7月20日傍晚，地鐵５號線受困隧道內，車廂內水深一度及肩，空氣稀薄，旅客呼吸困難。（網路截圖）

河南鄭州水災慘重，截至24日已從鄭州京廣路隧道拖出270多輛泡水車。（新華社）

昨天（7月26日）是鄭州洪災遇難者的「頭七」，許多市民自發前往地鐵5號線沙口路站出入口獻花，悼念在災難中逝去的同胞生命。不過，令人費解的是，相關單位隨即用圍籬將民眾放在地上的鮮花圍住，不讓後來經過現場的民眾看到。

大陸微博「@金屏媒」昨天發出一張照片，大量擺放在地鐵口的鮮花被圍籬圍住，配上文字「如果災難發生那天擋住了洪水，就不用今天來擋市民的獻花了！」首頁顯示閱讀量迄今已超過10萬人次，底下還有眾多網友的留言。

網友「子聿」的留言被置頂，有4943人點讚，但是因為不知名的原因，已遭網管刪除。內容寫道：「我是一名普通的鄭州市民。下午在網上訂購了一束花，讓師傅放到地鐵口前，一開始不明白他為何沒有放在入口處，直到看了朋友圈傳出來的圖片，頓時明白了。出於憤怒之際，寫下這段話，告慰逝者：我們不要慶幸自己目前享受的改變。正因這麼多人付出了生命的代價，血的教訓才讓人開始意識到原來紅色預警是讓準備預案的，原來是要停學停工停業停運的，原來水庫是要在暴雨前實施預洩調度的，原來洩洪是要告知民眾的，原來隧道有積水是警戒的，原來緊急情況時是不能層層等命令的，原來天災不是不可抗的，原來傷亡不是不可免的，原來人民是要裝在心裡的，原來掩耳盜鈴是自欺欺人、欲蓋彌彰的，原來無恥是可以無底線的，原來做了虧心事心裡是會恐懼的，原來喪良心是要下地獄的，是誰攔起了比人還高的擋板？這是在不許人們表達哀悼？

此外，網友「蛋蛋」留言：「他們連鮮花都怕。」

網友「陳洪濤2.0」留言：「擋住了鮮花，就能擋住紀念嗎？」

網友「秋水」留言：「這鮮花刺痛了誰的眼？這圍擋打疼了誰的臉？」

網友「張伢子」留言：「不讓人看就能消解質疑嗎？？？得蠢到什麼地步才能想到這樣的操作...」

網友「別霧霾 鑫未來」留言：「人禍釀天災！」

網友「天黑黑」留言：「他們在怕什麼？怕那十幾個無辜的魂靈去他們家裡找他們嗎？」

網友「阿睦爾」留言：「連鮮花都圍起來了，後面一定有更勁爆的真相！」

網友「Stephan」留言：「擋得住鮮花，擋得住人民的眼睛嗎？！過分！」

網友「張海鷹【大光鷹文化傳媒】」留言：「這種做法已經擊破做人的底線，是對亡靈更是對活著的人極大的鄙夷和羞辱！」

網友「思思」留言：「水能載舟亦能覆舟，這水不止是洪水，還有民心！」

網友「洛陽『禪書堂』妙松公益書寫中國行」留言：「欲蓋彌彰！」

網友「一淨先生(一淨師)趙保國」留言：「洩洪？洩洪？遮掩什麼？做噩夢？遭報應？鬼纏身？皆有可能！無辜哀哉！」

網友「嘍堂」留言：「它們越禁什麼便越心虛什麼！道路以目，群眾的心雪也似的。」

昨天是鄭州洪災遇難者頭七，民眾獻花遭圍籬擋住。（自媒體@金屏媒截圖）

河南鄭州水災慘重，截至24日已從鄭州京廣路隧道拖出270多輛泡水車。（新華社）

河南鄭州水災慘重，7月20日傍晚，地鐵５號線受困隧道內，車廂內水深一度及肩，空氣稀薄，旅客呼吸困難。（網路截圖）