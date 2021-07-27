疫調輔助平台恐曝隱私？陳宗彥：查詢紀錄將公開 10:222021/07/27 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心啟用「疫調輔助平台」供各縣市疫調人員使用，各項查詢紀錄都會公開讓民眾查詢。（疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前宣布啟用疫調輔助平台，已於26日正式上線。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，各縣市政府下載相關資料後僅限疫調使用，各項查詢紀錄都會公開讓民眾查詢。 陳宗彥今天（27）日在全國防疫會議會後記者會說明，疫調輔助平台是供疫調人員做使用，已開放各縣市政府向指揮中心資訊組申請帳號，也特別提醒使用時須注意個人隱私保護。 他補充說明，各縣市疫調人員查詢的紀錄，都會讓民眾公開查詢，包括誰登入這個帳號、哪些人來查詢；疫調人員下載實聯制資料後，將在28天內刪除。 婦聯會案開庭 先問財務再審人事 桃園摩鐵祭吹哨獎金 議員諷誰敢檢舉 #查詢 #疫調 #輔助 #陳宗彥 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端總經理稱 打了後出國可通行無阻！毒理學專家：被國際認可說得太早 04:102021/07/27 焦點要聞 1分鐘讀財經》航海王注意 當沖比過高 將列入處置股票 08:282021/07/27 財經 疫情降級首日 陳宗彥：可偶爾出門散心 天熱就在家看奧運 10:092021/07/27 生活 全運會資格賽開賽在即 陳其邁指示高巿代表隊打疫苗 00:212021/07/27 寶島 東哥遊艇闕慶承連任董事長 配發現金股息一元 17:422021/07/26 財經 美軍現役上校首登莒光園地談台美軍事合作 國防部回應了 08:022021/07/27 政治 今開放第4輪疫苗預約 藥師意外發現一個重大問題 08:052021/07/27 政治 郭婞淳登場 中華隊力拚連5屆奪金 04:102021/07/27 運動天地 《瀑布》入圍地平線 賈靜雯闖進威尼斯 04:102021/07/27 娛樂新聞 高端1個月內取得EUA 國民黨促公開資料 04:102021/07/27 焦點要聞 陳朝平快評》阿Q將一切化為可能 08:572021/07/27 快評 生活熱門新聞 不必等簡訊 直接上網預約疫苗就可以 144萬人有機會 - 生活 降級首日重症醫直擊民眾1行為 嘆風雲恐再起 - 生活 疫苗早該混打 醫：時間點抓錯恐陷大災難 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 接種AZ疫苗後死亡最年輕個案 26歲男死因公布 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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