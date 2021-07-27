中央流行疫情指揮中心日前宣布啟用疫調輔助平台，已於26日正式上線。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，各縣市政府下載相關資料後僅限疫調使用，各項查詢紀錄都會公開讓民眾查詢。

陳宗彥今天（27）日在全國防疫會議會後記者會說明，疫調輔助平台是供疫調人員做使用，已開放各縣市政府向指揮中心資訊組申請帳號，也特別提醒使用時須注意個人隱私保護。

他補充說明，各縣市疫調人員查詢的紀錄，都會讓民眾公開查詢，包括誰登入這個帳號、哪些人來查詢；疫調人員下載實聯制資料後，將在28天內刪除。