員警將麥克帶到附近的動物醫院檢查，透過身上晶片，順利聯繫上也正在附近找尋愛犬的飼主張小姐。（台中市警局第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

隨著疫情趨緩，行政院宣布7月27日起警戒調降至二級，但台中市北區有一隻萌柴「麥克」在家悶壞了，忍不住先行解封，日前早上趁家人不注意時自行外出放風，幸好台中市警二分局立人派出所警員吳依君、張程翔巡邏經過發現，最後在員警協助下，順利聯繫到飼主平安返家。

22日早上10時許，立人派出所員警巡邏經過北區天津路與山西路口，看到車水馬龍的路口有一隻柴犬疑似走失在路上亂竄，險象環生，員警擔心發生危險上前查看，聰明的柴犬聽到警察呼喊「柴柴」就乖乖坐下，只見牠毛髮整齊乾淨還有配上項圈，推測是外出迷路，「麥克」似乎知道自己闖禍了，沒有反抗乖乖配合地跳上警車，員警將牠帶到附近的動物醫院檢查，果然身上有植入晶片，順利聯繫上也正在附近找尋愛犬的飼主張小姐，才讓「麥克」的放風之旅平安落幕。

張小姐表示，從「麥克」很小的時候就開始養牠，如今已經13歲了，非常乖巧聽話，最近可能因為疫情在家悶壞了才會趁八旬奶奶開門時自行「離家出走」，釀成這齣鬧劇，警方積極主動幫助「麥克」返家，張小姐頻頻道謝，看到寶貝愛犬平安返家終於鬆了一口氣。

分局長蔡元戎表示，家中有飼養寵物的民眾，應善盡照顧及管理責任，避免寵物因一時貪玩上演「流浪記」而發生意外，於外出時需依規定將寵物繫繩，並為其植入晶片或戴上名牌，以防走失，方便熱心民眾及警方即時聯絡。