27歲「舉重女神」郭婞淳今（27日）下午2點50分將代表中華隊霸氣登場，有望替我國摘下東奧首金。出賽前，郭婞淳官方IG曝光她過往的坎坷血淚史，感動大票網友，紛紛湧入留言預祝她一舉奪金。

郭婞淳是近年台灣舉重的代名詞，2017年世大運挺舉142kg破世界紀錄，又在亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事摘金，目前更是59公斤級的三項世界紀錄保持人，獲封「舉重女神」的美名。

如此風光的一面，背後竟藏著辛酸成長故事，郭婞淳出生體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等，母親長期在外地工作，由外婆一手帶大，經濟環境十分艱辛，常要搬到工寮或借住親戚家，更常常沒錢吃早餐，郭婞淳靠體育獎學金負擔學費及生計，運動成為心靈寄託，本來最喜歡籃球和田徑，某年代表學校參加全中運接力賽意外輸掉，自責痛哭一天後，卻在隔天舉重比賽勇奪金牌，她意識到自己更適合舉重，高一下進入國家隊培訓，2014年備戰亞運練習時卻不慎遭槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，歷經非常痛苦的復健，一度質疑自己是否沒辦法再恢復。

郭婞淳回憶受傷當下，心想著在國訓中心等救護車都如此漫長，要是在家鄉或更偏遠的地區該怎麼辦？她決定捐出在國際賽奪牌的獎金，添購價值150萬救護車，「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」她深信所有的挫折都是最好的安排，今天將帶著所有人的祝福，無所畏懼的再度扛起夢想中的金牌。

許多網友都被郭婞淳的成長故事感動到內心澎湃，留言直呼：「加油，金牌得起來」、「婞淳最棒」、「穩一個，享受你的舞台」、「我會盯著電視看妳拿金牌，順便留下感動的眼淚」。