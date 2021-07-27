美股消息面：
1.美國商務部公布，美國6月新屋銷售較5月大減6.6%，經季節性調整後年率為67.6萬戶，不及市場預期為80萬戶。此外，5月新屋銷售由76.9萬戶下修至72.4萬戶。數據顯示因庫存嚴重短缺導致房格飆升，美國房市正在失去動能。
2.全球新冠疫情可能再度惡化，使原油需求前景蒙上陰影，周一紐約期油收跌16美分或0.22%，為每桶71.91美元，為5日以來首度下跌。倫敦布蘭特期油收漲0.4美元或0.54%，為每桶74.5美元，連漲第5天。
3.市場觀望聯準會決議，周一ICE美元指數尾盤跌0.26%，報92.654。比特幣價格一度漲破4萬美元，為6月以來首見。
4.在聯準會公布決議和聲明之前，市場轉趨保守謹慎，周一紐約期金失守1800美元大關，終場下跌2.6美元或0.1%，為每盎司1799.2美元，創下7月6日來新低。
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