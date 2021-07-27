比特幣價格近一個月來波動加劇，也造成挖礦的板卡個股由高點滑落；但昨晚比特幣盤中再勁揚升破3萬8000美元，觸及一個月來最高點。買氣來自美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）對比特幣的利多發言受到投資人歡迎。今早板卡個股包括麗臺(2465)、青雲(5386)都鎖住漲停價，而映泰(2399)、撼訊(6150)等則漲逾半根停板，一線大廠微星(2377)和技嘉(2376)也都漲逾3個百分點。

麗臺今年上半年營收達45億元，年增144%，和去年全年相較，麗臺上半年營收已經是去年的99%；因此，今年全年營收將有機會翻倍成長。

技嘉上半年營收達601億元，年增57%，全年將突破千億元大關。技嘉第一季稅後盈餘27.59億元、EPS 4.34元，優於2020年同期獲利6.81億元及EPS 1.07元。技嘉受惠板卡及伺服器業務出貨動能，今年來業績穩定成長，主機板、顯示卡、伺服器及電腦等產品業務，下半年營運成長動能強；尤其看好伺服器布局。

技嘉今年股東會也改選董事，當選者有董事長葉培城、明維投資代表人劉明雄、仕嘉投資代表人馬孟明、越野開發代表人曾俊明、仕達投資代表人柯聰源以及錫瑋投資代表人李宜泰；另獨董當選人為眾智聯合會計師事務所所長王惠民、泰山董事長詹逸宏與鈞寶電子董事長楊正利。