疫情期間叫外送成了民眾防疫的好選擇，但遇到不講人話的客人，真的會把外送員氣死，一名外送員昨天(26日)接到一個奇怪的訂單，不管問什麼問題客人都只會回「皮卡」，讓他最後忍不住嗆「我把食物放地上」，客人才趕緊說人話，讓他很無奈「不要玩外送員」。

「平常看別人對話會覺得很好笑，自己遇到會氣死」，一名外送員昨天在臉書「外送師ㄟ543」發文，指出他接到一張「皮卡丘」訂單，問客人什麼問題，對方都只會回「皮卡皮卡」，一直不回答。

客人一直回「皮卡皮卡」，不講人話讓外送員無奈。(翻攝自外送師ㄟ543 FB)

而忙著要跑下一單的原PO，看到客人一直回「皮卡」氣得火冒三丈，「不好意思可以說人話嗎？」但對方還是依然故我地喊「皮卡皮卡啾」，最後原PO威脅說要放餐點放地上，客人才馬上說人話「欸欸等一下啦，幫我掛窗戶旁邊」、「開個玩笑，辛苦了」，原PO則回覆「不要玩外送員」。

對此，網友看了紛紛留言：「笑死，還敢玩外送員啊」、「只好拿寶貝球往他頭上砸下去了」、「笑死，有夠白爛」、「不講人話還真的覺得對方是不是有問題」，還有人表示「當他說人話時，換你回他『傑尼傑尼』」、「如果我是送這單的，我一定陪他耍智障，皮卡皮卡」。