今日是全國疫情警戒降二級第一天，胸腔暨重症醫師黃軒指出，一早看到不少人過馬路或等紅綠燈時都拉下口罩叼著菸，令他直搖頭「才降級，鬆動的行為就馬上出現了」，提醒民眾仍要戴好口罩、徹底洗手及保持安全距離，不僅能有效預防社區傳播，也可防止疫情再延燒。

黃軒今（27）日稍早於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》表示，一早走在路上看到不少行人過馬路時邊走邊抽菸，甚至是等紅綠燈時也接下口罩叼著菸，看得他直搖頭，大呼才降級就有不少鬆動的行為出現了。

黃軒表示，根據英國劍橋大學最新研究，出現症狀前或80%以上群眾佩戴口罩，代表病毒感染力的R值就會減少，甚至是小於1，因此證明佩戴口罩可減緩傳播疾病，若配合相關隔離措施，可預防新冠肺炎疫情再起。

黃軒說，解封並不代表能躲過新冠肺炎的刀鋒，事實上病毒在全球幾乎都是未清零的狀況，但為了經濟發展仍陸續解封，宛如走在刀劍的尖峰上，病毒風雲恐隨時再起。

黃軒強調，疫情下許多人都認為「太悶了、都悶壞了，該解放了」，但降級絕對不是鬆懈，防疫仍需落實戴好口罩、徹底洗手及保持安全距離，最後則是接種疫苗，他提醒唯有全民配合，才能抗疫成功。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。