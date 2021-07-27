疫苗混打的議題不斷被討論，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇指出，疫苗混打的目的是提升「二劑施打覆蓋率」，且混打的優勢是為了提高T細胞反應、增加抗體效價，對於有機會接觸到感染變種病毒患者的醫護來說很有幫助，對一般民眾反而還好，因此如果錯過最佳決策時間，不僅最需要的族群沒混打到，那些挑疫苗的人還可能開始選混打組合，屆時預約系統恐陷入全面大災難。

姜冠宇昨天在臉書發文表示，疫苗混打的目的，並不是像漫畫提供「龍珠超」的最佳合體技組合，而是提升二劑施打覆蓋率。別的國家就是因為供貨不穩，才決定混打，而我國卻說要等供貨穩定後才考慮混打，這個說法是不是沒察覺到他國的狀況？

姜冠宇以韓國為例，因為全球疫苗延遲交貨嚴重，因此他們的疫苗訂單延遲，所以將自己原本的訂單與以色列快過期的疫苗進行交換，由此可見疫苗供貨很不穩定，等到穩定才開放第一類至第三類的人員混打，但多數的醫護早就打完兩劑了，「該決策是有時間性的，要就要，不要就拉到。」

姜冠宇指出，疫苗混打以目前的文獻來看，帶來的絕對優勢並不是抗體濃度多少和防感染的保護力是否提升，而是為了提高T細胞反應、增加抗體效價，對第一線人員的幫助很大，因為感染印度Delta變異株、巴西Gamma變異株的患者都有機會來住院。

姜冠宇說，台灣一般的民眾，其實戴起口罩就沒差，因為一般民眾是低曝光，尤其以台灣目前疫情趨緩且措施持續嚴格的情況，如果最佳決策時間錯過，最需要族群完全沒混打到，那不如回歸到大家都拚第一劑覆蓋率超過70%以上，再考慮要不要混打。

姜冠宇認為，天下沒有完美的策略，而是看領導者的膽識。要就是持續拚第一劑覆蓋，就不要開放混打，這是以大眾群體免疫為主，尤其疫情告急時，至少管理上有一定程度的方便，也省掉很多安全性質疑；否則就開放混打，方向變成拚二劑覆蓋率為主，讓一線醫療獲得最強T細胞免疫，以照顧變異株病人，然後慢慢完成二劑覆蓋，很適合現在疫情趨緩，防疫措施較為嚴格的國家。

姜冠宇也說，兩者各有利弊得失，但如果錯失時間點，最後就是混打給那些挑疫苗的人選組合。「你覺得民眾都很乖，但事實上人都跟玩家一樣玩龍珠超合體技，會去挑選自己覺得最佳組合，屆時預約系統會陷入全面大災難！」