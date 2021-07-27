台灣「桌球教父」莊智淵，在本屆東京奧運上殺進16強，連續2天在未有教練下獨自出戰，引起大批網友討論，昨（26日）以4比1擊退香港好手黃鎮廷後，在臉書貼出兒子看他比賽的照片，並寫下：「兒子，長大要記得爸爸怕周球（打桌球）的樣子」，跟幼子感性告白的一席話，讓大批網友感動不已。

奧運桌球五朝元老莊智淵，在桌球男單接連擊敗對手闖進16強，接著在臉書上曬出兒子看他比賽的背影照，只見兒子踩在玩具車上，仔細盯著電視螢幕看，他也以父親口吻寫下：「兒子，長大要記得爸爸怕周球（打桌球）的樣子」，似乎是有感於本屆東京奧運可能是最後一次參加的奧運賽事，才對兒子道出一番感性的話，雖事後已將此貼文刪除，仍讓網友直呼好感動。

莊智淵在桌球男單二連勝闖進16強後，網友們也紛紛留言打氣：「看你比賽真的很熱血沸騰！謝謝您代表臺灣及為你自己最愛的桌球努力付出青春，感謝您」、「從20年前看你出賽到現在，冷靜沉著面對喜歡亂叫的選手，依然穩穩地逆轉勝，是多場奧運比賽中最令我感動的一場」、「為你的拼搏讓世界看到台灣桌球的強大，很開心你為了台灣再度參加奧運」。

莊智淵在奧運首戰擊敗阿根廷選手西富恩特斯（Horacio Cifuentes）後，立刻發文表達心繫家中年邁毛小孩的心情，除了呼籲大家支持台灣各地關懷流浪毛小孩的公益團體，以及辛苦照顧貓狗園的愛媽愛爸們，也提醒所有人「領養代替購買，領養不棄養」。