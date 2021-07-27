19歲的跆拳道正妹羅嘉翎近日在東奧女子跆拳道57公斤級勇奪銅牌，也為中華隊拿下第二座獎牌。而眼尖網友發現，這回愛爾達頻道負責轉播跆拳道賽事的美女賽評陳怡安其實大有來頭，她早年也是跆拳道的傳奇體將，不僅拿過2面金牌，還曾演出被網友譽為「神片」的《台北物語》。

陳怡安過去被封為跆拳女神、跆拳界的漂亮寶貝，1988年她出戰首爾的奧運跆拳道示範賽，當年才15歲的她擊敗了地主隊，奪下奧運金牌，4年後參與巴塞隆納奧運二度封金，之後她光榮退役，轉任過記者、體育主播、行腳節目主持人，還經營起自創手工肥皂品牌，可說是最強斜槓女神。

陳怡安早年是跆拳界的漂亮寶貝。（圖／中時資料照片）

陳怡安不僅體育成績傲人，學歷也高，於國立政治大學企業管理學系畢業，2002年她接受本報專訪，透露從小就沒設限要做什麼，雖然在跆拳道方面成績好，但其他運動項目不行，當年她進政大念行銷，一開始也遇到障礙，但她一直以「認真地做好自己的工作」一語，勉勵自己要在每個項目做到最好，才有如今的好成績。

陳怡安早年是跆拳界的漂亮寶貝。（圖／中時資料照片）

2011年陳怡安轉戰演藝圈客串民視電視劇《新兵日記》，演出教導防身術的軍官，2017年她更參與過評價兩極的電影《台北物語》。近日她現身愛爾達頻道協助轉播評論跆拳賽事，過程中她評論「對手沒什麼技巧」，引來網友懷疑：「兇什麼？」，過去曾獲得兩屆金牌的輝煌歷史才再次被翻出，引發網友熱烈討論，社民黨市議員苗博雅也驚訝回：「看了留言才知道原來真的有這麼多年輕人不知道陳怡安！震驚！」