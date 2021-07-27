經濟部27日公布今年上半年智慧財產權趨勢，其中我國企業整體發明專利申請7650件，較上年同期增加，於本國人發明專利總件數之占比約79％，其中台積電發明專利申請1263件，以上半年而言，件數首度突破1千件以上，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄，對我國研發創新扮演著舉足輕重的角色。

經濟部智慧局統計，我國110年上半年受理3種專利申請合計3萬5264件，商標申請4萬6379件，各較上年同期增加4％及7％，雙雙成長。

本國人發明專利申請件數成長快速，主要因為大型企業件數增加21％，其中，台積電申請1263件，首度突破1千件，以一枝獨秀之姿大幅超越本外國各申請人。外國法人以高通454件發明專利最多。商標申請件數則再度創下史上新高紀錄，本國人及外國人件數同時成長7％。整體而言，110年上半年的智慧財產權趨勢，大致呈現穩定成長。

我國受理申請之三種專利件數中，發明專利為23876件，本國人及外國人件數均較上年同期增加，本國人件數成長13％，較外國人件數增加幅度來得大。新型及設計專利，外國人件數分別成長22％及5％。

我國企業整體發明專利申請7650件，較上年同期增加，於本國人發明專利總件數之占比約79％，呈現高度集中的現象。以上半年而言，企業發明專利件數已連續5年正成長，且今上半年成長率為近5年最高，主要是大型企業件數增加21％的原因。

申請人中，台積電發明專利申請1263件，以上半年而言，件數首度突破1千件以上，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄，對我國研發創新扮演著舉足輕重的角色，同時，成長率高達237%，亦較本國其他申請人更為積極。另設計專利申請，則以巨鎧59件最多。

另外，我國金融三業共申請72件發明專利及267件新型專利，均以銀行業申請最為積極，其中，中國信託不論在發明（19件）或新型專利（66件），件數均位居金融三業之首，表現亮眼。