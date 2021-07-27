台灣民意基金會今公布最新民調，民調顯示，對蔡政府通過高端 EUA 的態度 ，4成8不支持，不支持者比支持者多 6.5 個百分點，強烈反對者高達2成7；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，透露蔡政府這項政策明顯站在多數民意的對立面。

民調顯示，對於蔡政府給予尚未做三期人體實驗的高端疫苗「緊急 授權使用」，12.9％非常支持，28.8％還算支持，21.8％不太支持，26.5％一點也不支持，4成2支持，但4成8不支持。與上個月相比，支持的人增加 4.7 個百分點，不支持者增加 0.7 個百分點。顯示多數國人反對的態度穩定，蔡政府在這項重大政策議題上明顯站在少數的一方。

民調顯示，25到34歲及 45到64歲一面倒不支持，20到24歲、35到44 歲及 65 歲以上長者， 則呈現多數人支持的現象；中性選民5成3反對。

至於對疫情指揮中心防疫表現平均 63.2 分，6成7打 60 分及以上及格的分數，3成1打低於 60 不及格分數。顯示有三分之二左右的人給予衛福部長陳時中所領軍的疫情指揮中心正面肯定；不過從去年 2 月， 80 分以上肯定的人多達 75.3％，如今只剩下 34.3％，足足減少了 41 個 百分點，如果換算為成年人口數，那意味著流失 800 萬人的高度肯定。