核二廠2號機清晨6點33分傳出緊急停機，台電表示，是因主蒸氣隔離閥「異常關閉」，造成反應爐急停，原因仍在查。預計明天早上可重新起動，滿載發電約要到本周五左右。今日白天供電預估仍可在10％安全的綠燈以上，但夜間會剩下7％至8％，不過還可撐的過去。

台電表示，假設有破管情形，蒸氣隔離閥必須關閉，不然會讓反應爐壓力降太快。目前停機後沒有安全問題，正在了解原因中，預計明早向原能會申請重新起動。但滿載約需2到3天，最快周五才能完全供電。

台電預測今日最高用電為3830萬瓩，扣掉少掉核二2號機98.5萬瓩，最新預估仍有10.08％，亮充裕綠燈。台電發言人張廷抒表示，先前大修機組在7月都已經回來，加上水情比5月好很多，白天又有太陽光電，供電沒有問題，

不過晚上夜尖峰沒有太陽光電，預估備轉容量率可能降到7％至8％，供電將亮吃緊黃燈。對此台電認為有水力發電支援，可以撐得過去。