私立幼兒園即將於8月1日開學，綠委鍾佳濱、范雲及無黨立委林昶佐今日召開線上記者會呼籲，教育部將就學補助提前分期付款，減輕家長一次繳清註冊費的壓力。

鍾佳濱指出，為鼓勵及早入學，政府自2011年起實施5歲幼兒免學費就學補助，公幼免學費，私立幼兒園則分上下學期，一學期補助1.5萬元，今年8月起配合「0到6歲國家一起養」，補助增加為一學期2.1萬元，第二胎及第三胎再加碼。

鍾佳濱說，受疫情停課停業影響，許多家庭收入減少，需要以就學補助抵扣註冊費者增加；也有許多幼兒園，由於6-7月無學費收入，而老師薪水等固定開銷仍要照付，可周轉現金告罄，已無代墊註冊費能力，無法再提供家長抵扣，就學補助加碼對育兒家庭是福音。

鍾佳濱建議，除了加碼，教育部能再評估在疫情特別時期，分期分成（數）預先撥付給私立幼兒園，減輕家長一次繳清註冊費的壓力，家長也不用延後送托，安心將孩子送托求職，為國家增加生產力，私幼也可維持預扣作法，創造三贏。

林昶佐表示，這次疫情讓私立幼兒園和家長都受到嚴重衝擊，教育部應該協助幼兒園與家長度過難關。范雲說，家長最期盼的就是安全的就學環境，全園所工作人員應盡力達到100％施打疫苗，確實協助園所落實防疫。