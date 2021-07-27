天氣炎熱和強風影響，南歐多個國家的山區和平地出現了野火。

希臘總理Kyriakos Mitsotakis指出，消防員已經在過去一天內撲滅50多起火警。氣象局警告，未來還會有更多熱浪形成。

希臘消防部門表示，幾起事件是由於農場和建築工人的疏忽造成，許多是發生在Peloponnese地區南部，沒有人傷亡。

義大利的Sardinia島情勢較為嚴重，來自法國和希臘的消防飛機增援了對該島火災的撲滅行動，超過4000公頃的森林遭火勢吞蝕，350多人被疏散。

義大利西西里地區的Erice市也發生了火災。

在西班牙，Catalonia省的東北部附近有1500公頃出現火警，不過在周一已經有九成地區狀況已平息。

至今為止，西班牙的野火已經燒燬了3.5萬公頃的土地；不過與2012年的13.8萬公頃相比，仍相去甚遠。

與野火形成鮮明對比，上周德國西部發生嚴重水災，暴雨也侵襲了比利時、荷蘭和英國等。