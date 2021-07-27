香港恆生指數繼周一暴跌逾1100點後，周二仍開低0.69%，盤中震盪劇烈，目前微跌0.04%，稍早前反彈漲0.5%。

國企股(H股)在開跌0.93%後亦陷入震盪，目前跌0.5%，稍早前小漲0.21%。

投資人看好即將發布的重量級財報，隔夜美股三大指數再創歷史新高，但在聯準會召開政策會議前的觀望氣分使美股漲幅受抑。周一道瓊工業指數收漲82.76點或0.24%，標普500指數收漲0.24%，那斯達克指數微升0.03%。

北京當局加大對科技、網路、補教業的整頓，恆生科技股繼周一崩跌6.6%之後，周二開跌1.8%，報6667點，創下歷來新低，目前跌1.3%，報6,702.60點。

科網股仍然疲弱，阿里健康跌6.8%，騰訊跌2.5%，美團跌3.7%，京東健康跌7%，京東跌2.8%，嗶哩嗶哩跌近5%，萬國數據跌逾11%，百度跌1.4%，阿里巴巴跌2.5%，網易跌逾6%。

中國最大的線上補教業者新東方在線跌深反彈，目前上漲4%。

中教控股稱業務不涉及新規鎖定的義務教育，股價一度反彈上漲4.3%，但目前又拉回下跌2%。

中國恆大開跌8.4%，為6.15港元，再創逾4年新低，目前下跌7.5%。該公司宣布取消特別股利計畫，以及遭到標普將信用評級從B+下調兩級至B-，並給予負面的信評展望。