目前市面上的電競耳機大多都是耳罩式耳機，但現在玩手遊的人數激增，這些人平常也不太會用耳罩式電競耳機來玩手遊，因為非常麻煩。不過，一般真無線藍牙耳機又有延遲的問題，所以Jam推出了最新的電競真無線藍牙耳機Game On，其有著硬派的外觀，給人一種帥氣的感覺，而且延遲極低，讓玩家不會因為延遲而錯失吃雞的良機。

Jam Game On採用入耳式加收音桿的設計，而且不像一般真無線藍牙耳機都使用圓滑設計，其充滿著剛硬的肌肉線條，給人感覺非常硬派，電競玩家戴上之後帥氣度直接破表。

【連接及延遲】

採用藍牙5.0連線，從充電盒取出耳機即出現在手機的藍牙列表，配對過程快速、不麻煩。連線範圍是我們測過的真無線藍牙耳機中最短的，不過在連線範圍內沒發生聲音斷續、卡頓或斷線的情形。

Jam Game On具有「遊戲模式」，包裝上僅寫說可以增加遊戲和看影片時的體驗，但並詳細說明是增強延遲還是音樂方面的體驗。在我們實際測驗中，不論有沒有打開「遊戲模式」，在Youtube或iOS的槍聲搖動App都幾乎感覺不到延遲，過程都很順暢。

Jam Game On具有「遊戲模式」，在Youtube或iOS的槍聲搖動App都幾乎感覺不到延遲，過程都很順暢。（圖／耳機人提供）

【續航力】

耳機在單次充電後可以使用約6個小時，搭配充電盒整體可以達到24小時，這樣的續航表現算是中間水準，不會到很長，但也不致於覺得不夠。

【通話】

在安靜環境通話時，語音以中頻人聲較多，口齒算清晰、溝通順暢，且沒有背景環境音。而在吵雜環境通話時，語音一樣以中頻人聲為主，口型算清晰，不受背景音影響，有感覺到背景降噪的效果。

【聲音表現】

內建8mm驅動單體，可以讓使用者感受到極具衝擊力和動態感十足的音樂，雖然是主打遊戲專用，其也滿適合在運動時使用。

內建8mm驅動單體，讓使用者感受到極具衝擊力和動態感十足的音樂。（圖／耳機人提供）

Jam Game On除了硬派的外表肯定會讓遊戲玩家著迷之外，其低延遲和具有衝擊力的聲音更能夠讓玩家沈浸在遊戲中，不會敗興而歸。此外，帶有耳翼的耳塞、強勁低音和IPX5房水系數也讓這款真無線藍牙耳機很適合當作運動耳機來使用。整體來說，其價格和各項表現還是很值得入手。