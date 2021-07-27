疫情重創各行業，行政院擬再發行振興券，台中市八月也將續辦第3屆台中購物節，去年雖受疫情影響全球消費，但台中購物節仍創造90億元驚人消費登錄金額紀錄，市長盧秀燕27日表示，市府「一前提兩態度」原則，在確保防疫安全前提下，穩健式解封、漸進式鬆綁兩個態度，防疫也要顧經濟。台中購物節去年送豪宅，今年大獎備受矚目，希望創造吸睛又吸金的效果。

盧秀燕表示，今日起全國警戒調降為二級，市府以「一前提兩態度」綜合評估，一個前提為「防疫安全」，唯有防疫安全才能進一步開放，市民的健康是最大考量；兩個態度是「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」，市府不會為解封而解封，而是經盤點後穩健、漸進式調整。

「三級警戒多時，現在微解封調降為二級，市民對於新生活皆有所期待」，盧秀燕說，市府將「小心翼翼、更加謹慎」，採漸進式鬆綁，還是有些限制，造成生活不便，但防疫安全不要降級，生活不能鬆懈，外出戴口罩，保持社交距離，避免群聚。

盧秀燕說，除了防疫也要顧經濟，陸續推出紓困九箭、紓困十方，幫助民眾度過難關，振興經濟方面也提出振興經濟大補帖，開出五大藥方，針對個人紓困及產業租金等振興措施。

行政院正研議發放振興券，疫情衝擊之後，亟需重振經濟活動，台中市今年為第三屆的台中購物節，也在警戒降級後，立即啟動民眾消費的購物節。

台中市府經發局長張峯源表示，今年的購節物照常舉辦，預定8月來推動台中購物節，台中市2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，比2019年的25億元，增長足足3倍多，帶動經濟效益更超過360億元。

去年因防疫考量，首次推出電商平台，更創造7.4億次瀏覽量，創造無限商機，去年舉辦購物節民調滿意度達66.6％，高達85.9％支持明年續辦，經過宅在家防疫後，預期有一波報復性的消費力。