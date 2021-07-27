中央宣布自今（27日）起從三級警戒降為二級，昱凱科技捐贈一座「222遠紫外線滅菌防疫門」給新北市三重果菜市場。（果菜公司提供）

中央宣布自今（27日）起從三級警戒降為二級，昱凱科技捐贈一座「222遠紫外線滅菌防疫門」給新北市三重果菜市場，由董事長劉來通親自代表受贈，民眾走入門內10秒全身滅菌，讓雙北700萬人吃的安全更「升級」。

新北果菜公司表示，自疫情開始以來，配合防疫政策實施實名制、每天全場加強清消、採分區分時分流交易等措施，不斷滾動檢討、精進強化防疫工作。此外，以同心圓方式將場內所有從業人員登記造冊，疫苗接種率達8成以上，並有效控管入場人流，不論是員工及承銷人、板車或卸貨工作人員，皆必須持 PCR陰性證明或疫苗卡，才能進入市場作業。

劉來通表示，感謝昱凱科技公司透過新北市好日子愛心大平台捐贈這座「222遠紫外線滅菌防疫門」，此次搭載4組222nm紫外線燈組，可於10秒內將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，只要走入紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成個人全身消毒，有效阻止病毒擴散，提昇防疫效能，讓三重市場安全的採購環境再升級。

陽明交通大學講座教授郭浩中表示，國外專業論文Nature也特別指出222nm UVC光源在滅菌的效果不亞於一般紫外線，但對於人體的安全性高，能在無接觸之下短時間就達到滅菌效果。因為短暫的停留能讓222的滅菌能力更加提升，所以除了用於防疫門上，電梯、玄關及會議室也會是很好的使用場所。

昱凱科技業務副總曾碧珊指出，繼新北市政府後，這是新北第二座捐贈的防疫門，因為看到北農群聚感染的恐怖傳播力，盼透過搭載日本高科技222nm燈組的防疫門，能協助有效阻斷社區隱性傳播鏈，讓這處供應雙北700萬人的採購平台，多一層安心保障。