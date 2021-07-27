大甲鎮瀾宮重開放入內參拜，信眾配合戴口罩、實聯制及量測體溫。（王文吉攝）

來自台中新社的67歲許姓婦人在廟旁花了50元在廟旁購買筊杯。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮重開放入內參拜，信眾防疫不鬆懈，配戴口罩及面罩。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮重開放入內參拜，廟內維持容留人數不超過99人。（王文吉攝）

信眾配戴口罩、實聯制及量測體溫。（王文吉攝）

全國疫情降級二級警戒，大甲鎮瀾宮27日重開放信眾入內參拜，維持容留人數不超過99人，要求信眾配戴口罩、實聯制及量測體溫，並禁止民眾抽籤，也不提供筊杯，有民眾臨時到攤販購買筊杯擲筊。副董事長鄭銘坤表示，廟方人員每週都快篩以加強防疫，並呼籲政府儘快購買疫苗，只要全台60％民眾都注射疫苗，就可解封，生活、經濟也會恢復正常

大甲鎮瀾宮依廟內面積向台中市府申請容留人數提升至99人，室內容留人數可達到99人，其他規範依據內政部指引，包括維持單一出入口，並呼籲信徒遵守配戴口罩、測量體溫、乾洗手以及實聯制等措施。

鎮瀾宮限制單一出入口入廟，「龍邊進虎口出」，廟方並禁止民眾抽籤，也不提供筊杯，以減少接觸。來自新社區的67歲許姓婦人一早也到廟內參拜，她表示，因為今天防疫降級，趕緊來超度祖先，因廟內禁止擲筊，除非自帶筊杯，因此在廟旁花了50元購買筊杯。

鄭銘坤預估，今天不是假日，應該會有1000名信眾入廟，她並表示，廟裡員工每周要求都要快篩，若發燒就不得進廟。政府未將廟宇納入紓困，呼籲政府儘快購買疫苗，只要施打率達60％以上，就可達到防護，全國就可解封，人民生活及經濟也可恢復正常。