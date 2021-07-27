澎湃新聞27日報導，在東京奧運會乒乓球26日奧運史上首枚混雙決賽中，中國隊選手許昕／劉詩雯不敵日本隊選手水谷隼／伊藤美誠，獲得亞軍。賽後，劉詩雯受訪時哭著說：比賽中一些球沒有足夠的力量，對不起大家。日本選手伊藤美誠則是還想贏單打，日本網友陷入瘋狂。

報導稱，5年備戰付諸東流，志在必得的一塊金牌被東道主拿走，26日晚錯失史上首枚乒乓球混雙金牌的許昕、劉詩雯表示，比賽結束快兩個小時，仍然覺得難以接受。

「首先對於這個結果，自己很難以接受。」劉詩雯說，「覺得還是對不起我們這個團隊。備戰期間整個球隊付出很多，包括主席也一直在盯我們。但是今天比賽的過程和結果沒有做到我們的最好，我覺得並不滿意，也不太能接受這個結果。」

許昕也說：「我們兩個首先是沒給自己一個好的結局。之前的備戰我們也吃了很多苦，但最終競技體育看的是結果，不管之前發生了什麼，大家都只會記住誰站在冠軍領獎台上。全國球迷都在關注這場決賽，這個結局整個中國隊都接受不了。」

無論輸球的許昕、劉詩雯，還是勝利方水谷隼、伊藤美誠，都認為比賽的關鍵點在於第三局。

「前兩局感覺很快就結束了，我和伊藤表現非常差，而對手勢頭正盛，當時我們都覺得如果能贏一局，就能扭轉勢頭。」水谷隼說。

劉詩雯說：「這場比賽我們其實有一個很好的開局，2：0領先，第三第四局我們也都有機會擴大勝局，但中局領先沒有把握好。後面日本隊保持了很好的發揮，尤其第七局。」

許昕則尤其指出對手在第七局的超神表現：「轉捩點在第三局，後面也一度有調整過來，但沒有把握住機會，而日本隊打得果斷，線路、出手堅決，回球品質高，特別是第七局，搏殺成功率非常高，我們想一分分咬回來，技戰術發揮得少了些。」

而這場勝利顯然給了日本隊金牌之外更多東西，水谷隼說：「從過去到現在，中國都是一堵高牆，這次我們能打破這堵高牆，那麼將來我們也能越走越高。我突然明白，中國選手不是神，也是人，我們能夠打敗他們。」

伊藤美誠26日晚贏下混雙冠軍後受訪表示：「很開心能獲得這一面金牌，沒想到那麼多球迷支持我，我將出戰單打比賽，我會盡我所能地去拚，現在我已經瞄準下一個目標了。」

伊藤美誠很有可能在女單半決賽中遭遇中國選手孫穎莎，另一半區還有中國選手陳夢。

日本網友更是陷入瘋狂，「熱烈祝賀日本時隔33年再奪乒乓球金牌！這真是一場激動人心的戰鬥。」「決勝局連得8分，我的雞皮疙瘩都起來了。」 其中也有人表示：「希望伊藤美誠再拿一塊金牌，贏下單打比賽。」

而對於這次奪冠，有日本媒體談到：「2018年，中國媒體曾在報導中將伊藤美誠視作需要警惕的重要對手，而現在，當時的預警成為了現實。」