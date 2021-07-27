全國今（27）日起降為二級警戒，相關紓困振興措施何時上路引發關注，對此，民進黨立委何志偉表示，因疫情較去年加倍嚴重，振興也應加倍，因此主張發「6倍券、12000元」。

疫情造成經濟停滯，何志偉今日在臉書指出，根據勞動部7月26日發布減班休息，也就是俗稱的無薪假，最新統計情形，目前全國計有3679家事業單位、4萬4973人被放無薪假中，本次實施無薪假的事業單位數創下有無薪假統計以來最高紀錄，而實施人數則僅次於2009年金融海嘯時期。

7月19日相關單位宣布，政府正在規劃振興方案，7月26日相關單位依然表示正在研議發放振興券，何志偉表示，7天過去了，相關單位沒有進展的跳針式表示「正在研議」的說法，只是在4萬多名無薪假勞工傷口上灑鹽，幾乎是凌遲受疫情影響勞工，相當不厚道。

疫情衝擊百工百業，勞動部統計，4萬多人被迫放無薪價。（示意圖，照片中人物與此事件無關／資料照）

何志偉認為，振興消費是跟防疫一樣重要的任務，不論是發放現金或是數位振興券、實體振興券，呼籲行政院請讓民眾感受到政策的三好「好快、好用、好方便」，且疫情較去年加倍嚴重，振興也應加倍，去年是用1000元換回3000元，等同振興效果變3倍；眼看疫情持續趨緩，振興券的振興幅度也要加倍， 如果以2000元為單位，讓振興效果變6倍，振興券金額為12000元，且振興券有效期為期一年。

何志偉並提到，接下來是中秋節與過年，民眾開銷增加，但受疫情影響收入可能減少，增加振興是照顧勞工也是照顧內需業者，他向行政院喊話，目前當務之急就是「『好快』速的把方案確定、讓民眾用到『好用』的振興方案、用起來『好方便』不複雜」。