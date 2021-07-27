指揮中心今開放第四輪公費疫苗對象登記接種AZ疫苗，對象以38歲以上民眾為主，總計約144萬人，指揮官陳時中昨原本宣布，今天上午10時起會陸續發送疫苗接種簡訊給符合資格的民眾，民眾收到簡訊後可上網登記接種；不過PTT上不少鄉民開心地說「沒收到簡訊，符合資格直接預約就可以了」。

今起開放的第四輪疫苗預約登記，預計有144萬民眾適用，資格包括1983年12月31日（含）前出生者，約118萬人、基隆和宜蘭地區，因颱風暫停接種者，約0.34萬人，以及第三輪已收過簡訊，但未完成預約者，約25萬人。

未收到簡訊、符合資格者，上網也能預約成功。（圖／中時新聞網資料照）

《中時新聞網》實測，雖然沒收到預約簡訊，但進入「COVID-19公費疫苗預約平台」後，點選右邊的「預約接種」，輸入身分證號及健保卡號等資料，便順利完成預約，過程不到2分鐘。

另外，在PTT八卦板上也有不少鄉民興奮地說，「沒收到簡訊，但可以直接預約了」、「早就約好了，別再傻傻等簡訊」、「已預約好，且超順沒卡」、「健保快易通APP預約，真的超級順」、「10點03分沒收到簡訊就直接預約了」、「真的耶！符合資格者直接預約就可以了」等。

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