英國伊莉莎白女王號航空母艦即將自麻六甲海峽駛入南海之際，英國國防大臣華勒斯近日在出訪越南期間特別談及南海問題，表示英國反對中國對南海「九段線」及有關島礁的主張，支持2016年南海仲裁案仲裁結果；英國將加強在印太地區海上力量，維護基於規則的國際秩序。

對此，中國駐英國使館發言人26日（當地時間）在回答記者針對英國國防大臣涉南海問題言論的提問時指出，英方的表態，罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，蓄意挑撥地區國家間關係，給南海地區和平穩定帶來了消極影響，是極不負責任的。中方對此強烈不滿，堅決反對。發言人鄭重聲明，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅如磐石。中方也將堅定不移維護與地區國家的友好合作關係、維護南海地區和平穩定。

發言人表示，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，有著充分的歷史和法理依據，並為中國歷代政府所堅持，不容任何人挑戰。我們奉勸英方好好讀一讀歷史，學會尊重歷史和事實。

發言人指出，南海仲裁案仲裁庭所謂裁決完全是非法的、無效的。南海仲裁案違背「國家同意」原則，仲裁庭越權審理、枉法裁判，完全是非法拼湊的，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反《聯合國海洋法公約》和國際法。中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決。事實表明，南海仲裁案就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，美國是鬧劇的始作俑者和幕後操手。我們奉勸英方不要隨美起舞，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

發言人稱，中國是國際法治的堅定維護者和踐行者，始終堅持正確理解、認真執行《聯合國海洋法公約》。中方一貫堅持通過友好談判協商解決處理南海問題，始終平等對待南海周邊國家，在維護南海主權和權益方面保持著最大的克制。與此形成鮮明對照的是，英方一面口口聲聲「堅持基於規則的國際秩序」，一面卻對國際法和國際規則合則用、不合則棄，這是典型的雙重標準和偽君子。

發言人指出，南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中國海上貿易的生命線。在包括中國在內的地區國家共同努力下，南海一直保持著暢通安全，英方所謂南海航行自由受到威脅的說法純屬無稽之談。英方派航母戰鬥群跑那麼遠到南海挑事生非、秀肌肉，加劇南海軍事緊張形勢，到底誰在威脅航行自由與安全？

發言人重申，在21世紀的今天，英方搞「炮艦外交」早已行不通了。作為域外國家，英方不要把手伸得太長。我們奉勸英方遵守以《聯合國憲章》為核心的國際法，尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑釁滋事，停止損害南海地區和平穩定，以免進一步干擾中英關係。