新北市交通局27日宣布，淡水區、林口區、板橋區與汐止區等4區、12條路段計370格路邊公有停車位，將自8月2日起納入停車收費管理；新北市交通局也呼籲市民朋友防疫新生活，多利用行動支付繳納路邊停車費，安全不解封。

交通局停車營運科長許芫綺表示，淡水、板橋、林口、汐止等12條路段的汽車停車格原提供民眾免費停車，卻衍生停車位遭久停占用，為讓公有停車位公平共享，提升停車格位使用周轉率，交通局邀集相關單位會勘後決定轉型收費管理，落實使用者付費原則。

許芫綺指出，收費時間均為平日的周一至周五，因應各路段交通流量及民眾停車需求的差異，收費時段和方式有所區別，分別是淡水區新市一路1段281巷與331巷、新市三路2段、新市五路3段、崁頂二路、義山路1段163巷、濱海路1段111巷及沙崙路1段145巷，收費時間為7時至20時，採計次收費 (4小時開單1次) ，每次30元。

板橋區文化路1段46巷與汐止區芳園街收費時間為7時至20時，林口區文化北路1段526巷收費時間為8時至18時，上述均採半小時計時收費，每半小時10元；汐止區新台五路2段收費時間為9時至18時，採計次收費，每次60元。

許芫綺說，將持續檢討路邊公有免費停車格納入收費管理，停車收費除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供民眾公平分享使用公有停車位，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。

交通局表示，市民可多利用行動支付繳交停車費，避免外出及接觸感染等風險；新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動持續進行中，老用戶享有每2筆現折5元、每4筆現折10元，今年起新加入的新用戶還可再享前3個月每筆路邊停車費88折優惠。