遠百(2903)今天股東會通過每股配息1.1元，並完成董事改選，遠百董事長徐旭東表示，雖然其他零售業很辛苦，我們還是會持續展店，遠百竹北店預計2021年第4季開幕，公司也將加速進行E化，APP化，讓行動支付更方便，優化顧客消費體驗。

遠百今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情自去年初大爆發，109年上半年台灣消費意願亦受到疫情影響，逛街人潮銳減，致使百貨業者業績普遍下滑，所幸下半年疫情趨緩，且政府發放3倍券，點燃國內消費需求，各家百貨公司業績逐漸回升，雖然109年台灣百貨市場營業額為3541億元，年減0.3%，打破連續10年維持正成長記錄，在展店效益及既有店業績鞏固帶動下，遠百零售體系109年合併營業額為1148億元(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業)，合併淨利為25.4億元，年成長18%，每股盈餘1.38元，其中母公司遠東百貨營業表現再攀高峰，營業額創下公司54年來新高點，稅前淨利也創近5年新高。

徐旭東表示，零售業有趣並具挑戰，雖然其他零售業很辛苦，我們還是會持續展店，遠百竹北店預計2021年第4季開幕，對擁有龐大人口及消費力的大陸我們也帶著很大希望，尤其是當地政府鼓勵內需，但因為時間已久，必須更新強化。

新冠肺炎疫情加速消費行態改變，徐旭東表示，面對零售市場多元化、數位化及智慧化發展趨勢，遠百零售集團加速調整腳步，整合資源與策略，持續在商品、管理、服務等面向注入新動能，同時善用數位科技，強化與消費者互動，優化顧客消費體驗。

遠百第1季稅後盈餘為7.03億元，單季每股盈餘為0.5元，累計前6月合併營收為164.25億元，年減0.95%。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為徐旭東、徐雪芳、徐國玲、李靜芳；新任獨立董事為魏永篤、簡又新、董定宇。