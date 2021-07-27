新北市三峽區北大高中與李梅樹紀念館合作推展梅樹月巡迴活動，今日起至10月中旬將在校園展出李梅樹、郭柏川、陳澄波等畫家筆下的40件故鄉風景畫作，以「戶外美術館」的形式，讓師生零距離親近大師畫作。（北大高中提供）

新北市三峽區北大高中與李梅樹紀念館合作推展梅樹月巡迴活動，今日起至10月中旬將在校園展出李梅樹、郭柏川、陳澄波等畫家筆下的40件故鄉風景畫作，以「戶外美術館」的形式，讓師生零距離親近大師畫作，從中看遍三峽發展史，透過作品的欣賞，深度感受畫家對家鄉土地的深刻關懷

李梅樹是三峽區已故知名畫家，三峽自2012年起每年固定舉辦梅樹月活動，紀念李梅樹對地方的貢獻；除了李梅樹博物館以「春風和煦-東京美術學校日臺師生作品展」為主軸辦展外，展染也擴及到三峽各校園，國立台北大學先前也已展出相關畫作。

北大高中指出，校方為提升學生美學素養，2019年開始與李梅樹紀念館合作，展出曾於英國公開展示的李梅樹相關作品，深獲師生與家長好評，去年便申請廣達文教基金會游於藝的計畫，將校園會議室打造成專業藝術展覽館，並培育學生成為導覽員，讓參觀師生、家長留下深刻印象。

北大高中表示，這次校方以「吟詠吾鄉」的主題，舉辦戶外展覽，展出李梅樹等畫家對故鄉的印象，也呼應校方的校訂必修課程三峽學，將三峽過往的人事物串聯，不論是祖師廟的修建、三峽區農會的發展乃至於故鄉的點滴記錄，學生都可逐一探索三峽發展脈絡。

北大高中校長施雅慧說，藝術可以陶冶人心，尋根可以認識自我，透過大師入校的活動，李梅樹畫作進入校園，帶給學校深刻意義，學生不但可以探索在地的故事，更可以豐富心靈。