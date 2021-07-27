大陸大客車側翻致13人死亡車禍，甘肅平涼成立應急處置工作領導小組搶救。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端27日報導，7月26日14時10分許，在甘肅平涼青蘭高速1487km處發生一起道路交通事故，一部從河南省駐馬店市滿載採摘枸杞工人，前往青海省格爾木市的大客車，自撞高速公路中央分隔島再彈撞護欄翻覆肇事，截至27日上午，已造成13人死亡。

據報導，河南省駐馬店44歲司機李紅傑駕駛的河南省啟明旅遊汽車服務有限公司豫AX5006號「金旅牌」大型普通客車(核載63人，實載63人，車輛使用性質：旅遊客運，檢驗有效期至2021年7月31日)，從河南省駐馬店市正陽縣出發前往青海省格爾木市大格勒鄉康普公司採摘枸杞，自東向西行駛至青蘭高速公路1487公里處，車輛碰撞中央隔離帶後，駛出路外發生側翻。

截至27日上午，事故共造成13人死亡（身分資訊正在進一步核查），肇事司機及活動組織者3人被公安機關控制調查，剩餘47人送往醫院進行檢查救治，經對所有住院人員進行CT、X光片排查評估，所有住院人員傷勢穩定，暫無生命危險。

截至26日19時17分，現場救援工作結束，道路已全面恢復暢通。平涼市政府發函與駐馬店市聯繫溝通，駐馬店市政府已派出工作組，於今晨抵達涇川縣。

事故發生以後，大陸國家應急管理部、公安部和甘肅省委省政府對此次事故高度重視，應急管理部派出黨委委員、副部長宋元明帶隊的工作組趕赴現場，甘肅省副省長程曉波連夜趕赴現場指導事故調查和善後處置。

26日晚，平涼市緊急成立了「7·26」交通事故應急處置工作領導小組，要求全力救治傷患。組織全市醫療骨幹，集中優質醫療資源，成立醫療專家組，全力做好醫療檢查，準確判斷傷病情況，防止因併發症引發生命危險。按照「一人一案」要求，制定治療方案，保證醫護力量，確保應治盡治。做好善後保障。

成立專責組，做好受傷人員家屬的溝通聯繫、情緒疏導，協調落實賓館等服務場所，「一對一」做好受傷人員陪護、家屬安撫、生活保障等工作。

依法依規開展事故調查。由平涼市公安交警、高速公路、交通、應急等部門負責，抽組專業力量，通過現場勘驗、調查取證、檢測鑒定、專家論證等，查明事故經過，徹查事故原因，認定事故性質，劃清事故責任，落實處理措施。舉一反三排查整改。

有關部門指出，目前已進入汛期，道路溼滑等不安全因素增多，要求各級各部門要認真汲取這次事故教訓，切實加強道路隱患排查整治，落實各方責任，細化實化工作措施，確保不再發生較大以上道路交通事故。此外，要及時回應群眾關注，主動公開後續情況。