中國國務委員兼外長王毅26日在天津會見美國副國務卿雪蔓。針對雪蔓提及中國應遵守基於規則的國際秩序，王毅反問，如果是指美方自己和少數國家制定的所謂「規則」，有什麼道理強加給中國？中國沒有參與制定，為什麼要遵守？在遵守國際規則方面，美國才是最應該反思的國家。

王毅在會見中指出，如果是指聯合國憲章和國際法，中國早就明示，各國都應當遵守。如果是指美方自己和少數國家制定的所謂「規則」，有什麼道理強加給中國？中國沒有參與制定，為什麼要遵守？

王毅表示，談到遵守國際規則，美國強行向中國徵收高額關稅是不折不扣違反世貿規則的表現。美國對中國實施的各類單邊制裁更是既沒有國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，同樣是典型的違反國際規則行為。在遵守國際規則方面，美國才是最應該反思的國家。美國應該在遵守國際規則方面帶個好頭，而不是相反。

王毅昨天還提出防止中美失控三條底線。王毅稱，第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反「疆獨」、反「藏獨」、反「港獨」的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害。

王毅還稱，台灣問題，更是重中之重。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止；奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。