印度叫車服務Ola的電動車子公司 Ola Electric 七月中表示，在開放訂購的前 24 小時內，其即將推出的電動機車已收到約 10 萬份預訂單。該公司已於7 月 15 日晚開始預訂其電動機車。

Ola 推出印度第一台國產電動機車，預購破10萬台。(圖／明日科學)

“印度各地客戶對我們的第一輛電動汽車的巨大反應令我感到興奮。前所未有的需求清楚地表明消費者的偏好正在轉向電動汽車。這是在我們將世界轉變為可持續交通的使命中向前邁進了一大步，”Ola 董事長兼集團首席執行官 Bhavish Aggarwal 在一份聲明中說。

Ola 聲稱這款電動機車在速度、續航里程、行李箱空間和技術方面處於領先地位。

該公司表示，該產品使用侵略性定價，讓此產品能廣泛被接受。 Ola 計劃在未來幾天公佈電動機車的功能和價格。 這款機車將在印度製造，面向全世界。它將在該公司位於泰米爾納德邦的兩輪車工廠生產。 奧拉未來工廠一期工程已接近尾聲，即將投入運營，明年將全面建成年產1000萬輛汽車。

Ola在2019年2月將其電動車業務拆分為一個名為Ola Electric Mobility的獨立部門，並獲得了5600萬美元的融資。該資金由Tiger Global和Matrix India提供。除了電動汽車，Ola Electric Mobility還致力於充電解決方案，電動汽車電池和發展可行的基礎設施，以使商用電動汽車能夠大規模運營。

編譯：hsiang，核稿：William Lin，新聞來源：The Economic Times

原文來自 TBE 科技東西