以色列旅遊支持初創公司 Bookaway週三宣布，已在其 B 輪融資中籌集了 3500 萬美元，該輪融資由以色列風險投資公司 Aleph 領投，Corner Ventures、Entrée Capital 和首席運營官 Elad Kushnir所代表的一群天使投資人。

Bookaway 於 2017 年在特拉維夫成立，幫助旅行者選擇他們的交通方式。用戶可以通過 Bookaway 的聚合平台搜索和比較世界各地的巴士、渡輪和火車票，這也使運輸運營商能夠更好地了解需求並管理他們的車隊。Bookaway的系統為運輸營運商內建預訂管理系統、財務組織工具及與線上旅行社連線的分銷工具。

Bookaway 表示，這筆資金將幫助公司繼續發展，特別是通過收購其他品牌和擴大其全球影響力。公告稱，該公司表示，它還計劃加入該行業的其他領導者，成為第一家名為“Bookaway Group”的陸海運輸集團。

Getbybus 和 12Go 都加入了 Bookaway Group，這將允許訪問超過 100000 條運輸路線，尤其是在歐洲和東南亞。由於這些合作夥伴關係，還將在 80 個國家/地區的近 15000 個城市提供客戶評價和支持。

“目前，95% 的地面運輸行業都處於離線狀態，這意味著旅行者在網上預訂機票、酒店和體驗後，浪費寶貴的時間和金錢來嘗試在地面上規劃他們的旅程。Bookaway 首席執行官兼聯合創始人 Noam Toister 表示，各地方運輸供應商正被其他旅遊業拋在後面。“我們很榮幸能與 Getbybus 和 12Go 這兩個主要品牌聯手，每個品牌都帶來了與我們的全球增長使命相輔相成的技能、知識和影響力。通過齊心協力，我們的目標是讓旅行重獲自由。”

該公司表示，COVID-19 大流行有時會挫敗這些希望，但 Bookaway Group 的創建和該公司的投資數據表明，該公司繼續致力於克服逆境。Bookaway目前在亞洲、拉丁美洲、東歐、巴爾幹半島和中美洲開展業務，並希望擴展到北美和中國市場。

Aleph 的聯合創始人邁克爾·艾森伯格 (Michael Eisenberg) 表示：“在全球疫情中謙遜而有韌性，我們展示了一張旅遊業之前沒有人描述過的地圖，特別是對於世界上更難以到達的地區。” “它們幫助人們看到世界的更多地方，體驗不同的文化，結識不同的人，最終成為更好的人。”

編譯：hsiang，核稿：William Lin，新聞來源：KrAsia

原文來自 TBE 科技東西