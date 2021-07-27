台中市經發局27日在市政會議針對振興經濟表示，預計8月舉辦第三屆台中購物節，獎品不只有豪宅、汽車，還有抽現金、鑽戒等禮物，警戒調降後，看好報復性消費力，希望能超越去年90億元的消費金額，民眾來台中消費就有機會當豪宅主人。

台中市府去年在疫情期間，照常舉辦2020台中購物節，創造超過90億元消費登錄金額，周邊如飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益也跟著提升。

經發局長張峯源表示，去年因疫情因素，市府提早部署購物節活動，線上線下雙軌並進，購物節官網加上電商平台，線上總瀏覽量突破8億；另APP下載數衝破34.4萬人次，更創造超過90.34億消費金額，在後疫情時代，透過平台各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到台中消費。

「防疫宅在家太久，看好報復性消費帶來的購物力」，經發局長張峯源說，市府去年還再接再厲，將平台服務導入「2020台中女麗歡樂購」活動，為台中再帶動新一波生活經濟的高峰。

台中市去年暑假推出的「2020台中購物節」，剛好搭配中央發放三倍券的行銷策略下，購物節於六都振興經濟網路討論聲量第一、累積登錄消費金額破90億元，創下歷史佳績，今年行政院也正研商發放振興券，台中市為拚經濟「準備好了！」

經發局表示，今年仍然有豪宅大獎，還有汽車獎項、抽現金送鑽戒等大獎，刺激買氣，盼能比去年購物節的90億消費金額再創高峰。