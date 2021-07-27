三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士在三星即將於8月舉辦的Unpacked大會之前證實，本次發表會三星今年不會發表Galaxy Note系列新機，而是將該系列人氣最高的功能（S Pen），融入更多三星Galaxy裝置中，證實了外界對於新款折疊手機的新功能推測，對於三星死忠的Galaxy Note系列粉絲來說，可說是一則以喜一則以憂的消息，

盧泰文指出，去年8月的Unpacked 發表會上，他便曾分享應將強大行動科技所帶來的優勢，在需求最迫切之際提供給更多使用者的個人觀點。時隔一年，我們的世界正緩步地回歸正軌，並在各方面都做好重新開始的準備。自由是每個人都嚮往的狀態，而突飛猛進的科技提供各種可能性，將使身處的新世界變得更加遼闊。

回顧過去一年，創新科技持續重塑著人們的生活型態。透過與業界夥伴的持續合作，三星能打造出更無縫的行動體驗，同時提供更加貼近使用者且更多的功能。隨著人類邁向快速轉型的新紀元，此時欲加快創新腳步，讓使用者自由打造符合個人生活型態的客製化行動體驗，盧泰文認為，開放式生態圈將是唯一途徑。

而數周後，三星即將推出最新一代卓越Galaxy Z系列，準備發表嶄新且深具意義的行動技術，開創智慧型手機新格局。

三星致力豐富使用者生活，並確保所推出的所有行動裝置和體驗，均能展現深具意義的創新。在賦予使用者更多可能的道路上，三星經常探索未知的領域。最終推出了突破性的Galaxy Fold，並且催生第二代摺疊手機－Galaxy Z Fold2與Galaxy Z Flip，配備多元螢幕功能。如今，盧泰文擇則以雀躍的心情對外宣佈，第三代摺疊裝置將開展令人驚艷的強悍多工作業能力、與更進階的耐用性，並讓全球更廣大的消費者得以體驗。

這個世界正躍向嶄新的互聯領域，對三星而言，「開放」與「安全」並非互斥關係。因應日新月異的互聯世界，三星所打造的行動技術兼具高度安全性，主要歸功於產業中的合作夥伴。三星持續與Google、Microsoft等建立異業合作關係，確保使用者的裝置與行動數據，皆能於每個環節獲得安全把關。

以三星與Google共同打造的嶄新穿戴裝置整合平台為例，使用者除了Samsung Health與SmartThings等熱門Galaxy應用程式，亦可透過全新Google Play Store取得更多出色的應用程式。此外，三星的 One UI Watch 介面，亦將與其他Galaxy裝置深度整合，使用者可在Galaxy 手錶和智慧型手機之間，獲得同步一致的連結體驗。

三星亦與Google攜手深入合作，透過時下最流行的應用程式與服務，進一步豐富三星的摺疊生態圈。為第三代Galaxy Z系列手機，推出大陣仗的相容應用程式，讓摺疊手機淋漓盡致發揮其十八般武藝。從Google Duo免手持視訊通話、以分割畫面模式觀看YouTube，到Microsoft Teams團隊會議的多工作業，三星摺疊生態圈，將為使用者提供豐富的無縫與優化體驗。

即將推出的全新Galaxy Z Fold，結合智慧型手機與平板的精銳功能，建構嶄新工作、串聯與創作模式。而同步登場的新一代Z Flip則以更堅固耐用的材質提供經典優雅的外觀。且為造福更廣大的消費族群，新一代Galaxy Z系列帶來的驚喜包括史上首款專為摺疊手機設計的S Pen。他同步證實，今年度三星並未發表Galaxy Note系列新機，而是將該系列人氣最高的功能（S Pen），融入更多三星Galaxy裝置中。邀請關心新品的你，關注8月11日Unpacked發表會的最新動態。