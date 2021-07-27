由於市場需求強勁，韓國第二大晶片製造商SK海力士，27日所公布的最新財報中，第2季淨利為1.98兆韓元，約17億美元，年增高達56.5%。同期的營業利益年增38.3%，達2.69兆韓元。

而銷售量也增20%為10.32兆韓元，這是SK海力士自2018年第3季以來，首次單季營收打破10兆韓元。若以季增率來看，SK海力士淨利與營利，雙雙都翻上一倍，銷售量也比第一季要成長21.5%。

SK海力士指出，除PC(個人電腦)、顯示卡與消費型DRAM(動態隨機存取記憶體)的需求迅速增加外，伺服器在第2季時也見起色，故業績因此得以改善。此外，1ynm、1znm DRAM與128層NAND flash(快閃記憶體)等先進製程產品賣得不錯，也有助改善成本以及本業獲利。

記憶體進入20nm(奈米)製程後，製程已不再用數字來表示，而是用1x、1y、1z取而代之。簡言之，1xnm製程相當於16到19nm、1ynm為14到16nm，至於1znm則是12到14nm等級。

這家全球第二大DRAM製造商預估，記憶體產品優勢將可持續到2021下半年，部分原因是季節性規律需求所致。隨著行動裝置中，有愈來愈多會使用大容量儲存系統，因此NAND需求可望同步成長，而企業商用固態硬碟(SSD)，也可見增加。

DRAM方面，SK海力士表示，計畫提升大於64 GB的高容量伺服器的銷售量，將在2021下半年時，開始供應採用極紫外光(EUV)曝光技術所製造的1anm DRAM，以及量產下一代標準的DDR5 DRAM產品。

至於NAND Flash，SK海力士希望藉著128層的NAND與商用的SSD產品，讓第3季財報更好看。至於技術含量更高的176層NAND，SK海力士也會試著在2021年底時量產。