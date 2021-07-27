歐盟執委會周一指出，包括法國、西班牙、義大利等歐盟23個國家遲遲未將歐盟版權規定納入國家法律，可能遭起訴。執委會要求這些國家解釋延遲的原因。

兩年前歐盟通過的著作權規定，旨在確保歐洲創意產業在谷歌或臉書等線上平台上能有公平的競爭空間。

然而部分歐洲藝術家仍不滿意，特別是對於第17條的解釋；該項條文旨在要求YouTube和Instagram等共享平台去過濾受版權保護的內容。

歐盟執委會表示，已向這些國家發出正式通知函，要求其作出解釋。6月7日是歐盟相關規則在各國生效的最後期限。

其他沒有納入國家法律的國家包括，奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、希臘、芬蘭、愛爾蘭、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典、斯洛維尼亞和斯洛伐克。

這些國家有兩個月的時間向執委會作出答覆，即所謂合理意見。歐盟下一步是將案件移交到歐盟最高法院。