海巡人員出動巡邏艇，在花蓮縣豐濱鄉石梯坪岸際地毯式搜尋陳女的身影。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

從北部來花蓮訪友的陳女，26日上午前往石梯坪遊憩區後就失聯，經海巡搜尋後，竟意識模糊地倒在礁岩區，幸無生命大礙。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名34歲從北部來花蓮拜訪朋友的陳姓女子，26日上午前往豐濱鄉石梯坪遊憩區欣賞無敵海景時，不明原因與友人失聯，友人擔心出事，趕緊報案。經海巡人員地毯式搜索，所幸在礁岩區發現她，雖然意識模糊，不過還有呼吸心跳，且身上並未有明顯外傷及落水跡象，後續也送醫治療。

海巡署第九巡防區指揮部26日早上10點40分許，接獲一名陳姓女子報案指出，陳女在石梯坪遊憩區散心時，突然失聯，擔心出意外，協請派員救助。

第九巡防區指揮部隨後趕緊通報豐濱消防分隊、港口派出所，並請花蓮縣警局協助手機定位，同時考量陳女可能遭浪襲而落海，派遣第六海巡隊線上巡邏艇PP-10056艇及石梯安檢所救生小艇在岸際巡護，岸際人員則是在石梯坪遊憩區前方海域、港口部落前方海域及海祭場等處，地毯式逐一搜尋。

岸際人員當天下午1點46分許，在石梯坪單面山礁岩區發現一名身材嬌小、且身著白色上衣、短褲的女子，加上留有中性髮型，符合陳姓報案人所描述的特徵。經救護人員初步檢傷後發現陳女仍有呼吸心跳，身上未有明顯外傷及落水跡象，只不過意識模糊，後續也送往花蓮豐濱分院治療。

第九巡防區指揮部表示，目前海巡署在易從事水上活動場域鄰近的安檢所，有免費提供借用救生衣的服務，藉以提升安全遊憩環境，降低溺水意外發生，若民眾於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，亦可撥打118協請救援。