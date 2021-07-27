東京奧運延遲一年終於舉辦，中華隊也做足準備出發，除了知名選手之外，這次台灣派出的參賽者，有許多讓人驚豔的新生代，如讓櫻花妹大暈船的「柔道天菜」楊勇緯，以及擁有健壯體魄與韓國歐巴外型的「台灣蝶王」王冠閎，曾是游泳選手的女星小小瑜就po文，表示拿下預賽第2的王冠閎，是台灣泳壇百年一見的人才，超強大根本「神之配速」。

今年才19歲的游泳好手王冠閎，昨(7/26)出賽東奧游泳男子200公尺蝶式預賽，驚人游出分組第二成績，僅花1分54秒44，打破全國紀錄，順離晉級準決賽，讓也是游泳選手出身的女星小小瑜看了大為感動，直讚王冠閎配速真的很好，根本「神之配速」。

曾是游泳選手的女星小小瑜，直呼王冠閎的實力跟成績，是台灣泳壇百年難得一見的強者。(翻攝自小小瑜 張芯瑜臉書)

小小瑜(張芯瑜)選手時期，成績相當亮眼，曾在全大運奪下7面金牌、1面銀牌，是因為受傷才放棄運動員夢想，身為前選手的她，看王冠閎拿下預賽第二名深感佩服，「當然我不知道別國選手有沒有保留體力啦，不過也沒什麼好保留的，反正明天才比」，她表示過去自己如果是在一天之類有兩場，上午預賽、下午決賽，她會保留一下實力，「但在奧運這種最高殿堂，有時候保留完預賽就掰掰了」，因此更加佩服王冠閎，直呼「若這是決賽的話他就是奧運銀牌得主了！」。

小小瑜也點出台灣泳壇現況，表示這100年來，沒人能在奧運主流的游泳項目拿下前8名過，名次的感受跟其他項目不太一樣，「游泳在我看來前八名跟前三名都是台灣之光，得名次就是台灣之光！真的超難，台灣百年少有達到奧運A標的游泳選手(上屆完全沒有，本屆是王冠閎、王星皓)超強」，很希望他們能夠拿下前8，也恭喜「蝶王」王冠閎刷新自己的紀錄，但稍早結果出爐，王冠閎在男子蝶式200公尺項目游出1分55秒52，總排名13，無緣晉級決賽。