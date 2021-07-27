28歲女星翁馨儀在2013年嫁給「綜藝大哥大」張菲的演員次子張少懷，小倆口婚後育有一子一女，湊得「好」字，而昨（26日）是夫妻婚禮8週年，翁馨儀對著老公比愛心，但張少懷都回她中指，不過翁馨儀仍直呼：「但我還是笑嘻嘻（我真的很怪）」。

翁馨儀在網上透露，昨是婚禮8週年紀念日，並曬出黑白色系的照片，翁馨幽默說：「老公呀，我來看你了」，只見翁馨儀隔著透明隔板對著老公比愛心，但張少懷都回她中指，不過翁馨儀仍直呼：「但我還是笑嘻嘻（我真的很怪）」，不過這就是夫妻的小情趣。

翁馨儀在2013年嫁給「綜藝大哥大」張菲的演員次子張少懷。（圖／本報系資料照片）

翁馨儀提到，夫妻倆沒過結婚紀念日，她也不禁發問「是因為根本搞不清楚結婚紀念日到底是 登記的那天？訂婚的那天？結婚的那天？」翁馨儀發文也吸引許多人妻網友留言熱議，有人則留言「他對你的愛是用中指表示，跟別人不一樣才特別」，還釣出翁馨儀回應：「原來這是專屬秘密暗號」。

其實翁馨儀結婚8年來，常被稱呼為「張菲嫩媳」，對此，她日前則坦言：「我希望大家叫我翁馨儀」，她表示不是討厭稱呼，而是擔心稱呼讓自己說話、做事都得背負著他人的壓力，也讓她不禁感嘆：「明明我只要為自己負責就好」，翁馨儀認為「張菲媳婦」已經是隔代，並強調自己是和老公張少懷有緣分，但不是為了張菲而結婚。