高雄14歲國中女生疑遭校園霸凌想不開26日墜落愛河不治，市長陳其邁對此非常沉痛，要求啟動調查，協助家屬釐清真相。高市教育局今（27）日指出，市府跨局處防制霸凌處理機制立即訂於7月28日召開因應小組會議，並由府級委員專案組成小組進行調查。

教育局表示，事件發生後，學校已即刻啟動緊急應變處理機制，除協助關懷家長及目睹相關人員的心理壓力，並進行後續追蹤關懷外，後續也將進行班級學生心理減壓團體輔導、全校安心宣導等。

針對事發原因及是否有涉及疑似霸凌等情事，教育局也已立即責成學校除配合檢警調查外，並依據市府跨局處防制霸凌處理機制立即訂於7月28日召開因應小組會議，並由府級委員專案組成小組進行調查。

教育局強調，本案一定會秉持謹慎詳實的原則盡速釐清案情，同時呼籲，針對學生個案狀況，請予以保護，避免家長及案關學生受到傷害，一切相關資料皆會送交府級處理機制調查。