台灣奧運5朝元老「桌球教父」莊智淵代表我國出征，卻爆出中華奧會獨漏其賽程，被網友罵爆才補傳，加上他出賽都是孤獨一人，惹怒網友到蔡英文總統臉書狂刷留言，痛批政府不重視國手「丟臉丟到全世界」，質疑隨行的官員「是去觀光嗎？做點有意義的事吧！」

莊智淵此次被獨漏賽程，本屆連兩場比賽也是獨自出戰，身旁沒有教練，孤獨一人的身影讓網友相當不滿。雖然有人貼出莊智淵的說法，解釋場邊無教練是莊期盼把場邊指導席留給一路栽培他的母親。不過網友仍不依不饒。

蔡英文總統昨天深夜在臉書發文，第一句就表示「能長留我們心底的，往往不是比賽勝負，更包括了選手展現出來的不屈意志」，點名選手時也是第一個就提莊智淵，「從當年的『小莊』到現在的『桌球教父』，40歲的他在培育出眾多新秀的同時依然維持身手」。

但仍引來大批網友到蔡臉書留言，指稱「小編特別把莊智淵選手寫在前頭，看來是懂得止血，哏圖也改的很快」，不過網友也認為，一個經濟艙、一個對選手的忽視，竟然要動搖到總統來發言止血，「這不會展現您的治理親民，只是展現出您用的人都是廢的」。

網友要求政府能多投一點資金給我們國家的選手。「珍惜他們並且幫助他們才是政府的工作，不是等到贏了來一句無關緊要的恭喜而已」；「看莊智淵自己推行旅箱進場，沒有隊友沒有教練加油，參加國際賽事丟臉丟到全世界，一定要查一下到底是什麼問題，國家代表隊這樣出場比賽的」。

大批網友留言，要求蔡英文改革體育協會，「看看韓國日本怎麼在硬體及軟體上栽培選手讓他們無後顧之憂」；還酸「改革改到這樣對待國家優秀的選手也真不簡單」；「他是代表國家比賽，不是一個人採買，拜託那些隨行的，是去觀光嗎？幫點什麼吧！做點有意義的事吧！」

還有花式滑冰選手的媽媽透露，因為小巨蛋冰上樂園一直沒有辦法開放，很多選手已經在家裡休息了兩個多月了，呼籲讓小巨蛋的冰上樂園可以盡快開放。

她說，亞洲錦標賽再過幾個月就要比賽了，花式滑冰選手跟國手完全都沒有地方可以練習，向體育署和台北市政府反應過非常多次了，但是完全都沒有任何回覆，「麻煩總統幫幫忙」。