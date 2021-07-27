隨著全台警戒降為二級，台北市兒童新樂園睽違78天，終於要在8月1日重新開張，入園全採採預約制，想解悶的民眾記得在今日下午14時後上官網預約，每日限額1600人。由於當日同為「原住民族日」，民眾只要持身分證明文件預約入園，即可享當日免門票優惠。

負責委管兒童新樂園的台北捷運表示，遊客依行程安排於7日內，可透過兒童新樂園網站來預約入園（https：／／www.tcap.taipei）每日限額1600人，完成預約後考可透過電子郵件取得預約憑證，入園時本人應持當日有效預約憑證與同行者同時入園，使用後失效，且配合實聯制、量測體溫及全程佩戴口罩。

北捷說，兒樂採單一進出口（園區大門1樓第1出入口），每日營運時間自上午9時至下午5時，下午4時起禁止入園。入園及遊樂設施採用悠遊卡等多元支付的付費方式，避免直接接觸風險，同時室內兒童劇場、展覽場、遊戲場（含投幣式機臺及寶貝叢林歷險館）等室內空間、親水設施（小小水樂園）及沙坑遊戲場仍不開放。

北捷提醒，園區內開放遊樂設施搭乘，需於入園後於園內門口或設施旁採QR Code掃描預約當日搭乘項目及場次，完成預約後，透過電子郵件取得預約憑證，本人持當日有效預約憑證與同行者於預約場次時間開始前10分鐘內報到。

此外，北捷也響應8月1日原住民族日，原住民朋友當日只要持身分證明文件，可獲得免費入園，但園內遊樂設施正常收費。

北捷提醒，園區不開放飲食，美食街區也不供餐，生理必須的飲水、用藥，須於飲用完畢後立即戴上口罩；入園、各遊樂設施及停車場，亦個別進行實聯制登錄，並於出入口提供消毒酒精，提供遊客及工作人員隨時消毒手部。