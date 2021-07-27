緊接在林昀儒結束男單32強賽事之後，他的混雙銅牌搭檔鄭怡靜，27日也在東京奧運桌球女單32強以第4種子身分出賽，對手是第26種子新加坡女將于夢雨，結果鄭怡靜以5比11、9比11、10比12、6比11爆冷直落四吞敗，無緣闖進女單16強。

受到前場主桌比賽進行時間過長影響，鄭怡靜的32強女單比賽整整延誤45分鐘才可開打，也讓鄭怡靜一開賽明顯沒進入應有狀態，竟被于夢雨打出6比0的開局，也讓于夢雨最後以11比5意外搶先拿下首局，鄭怡靜整體狀態並不理想。

來到次局，鄭怡靜開局又以1比4落後，隨後追成6比6平手，可是鄭怡靜接下來失誤連連，竟以9比11又輸1局；鄭怡靜雖在第3節搶得先機，卻被對手追到6比6，甚至打到10比10，最後以10比12丟掉第3局，于夢雨搶先聽牌。

面對無路可退窘境，鄭怡靜第4局一開始仍以0比3落後，甚至處於1比7絕對落後，儘管鄭怡靜仍不放棄，持續苦追分數，一度追成5比8，于夢雨連忙喊出暫停，隨即回穩順利以11比6拿下比賽勝利，鄭怡靜無奈接受女單提前淘汰命運。