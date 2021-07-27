東京奧運已開賽第四天，除了中華隊，地主日本還有大陸代表團也是外界非常關注的國家，而這兩隊都已在獎牌榜上取得很高的名次，可說是不負眾望，另外在運動場上的女子參賽選手也越來越受注目，尤其在大陸代表團方面。女子選手往往都繳出不錯的表現。

有趣的是在最近三對三籃球賽的比賽中，就有日本選手問出好笑的問題，因為大陸代表隊選手外型十分陽剛，網友不禁問說：「正在看奧運三對三女子籃球，大陸選手們身高和外表看起來都好像男生，這是混合比賽嗎？」

也有人問說：「大陸女籃的選手楊舒予嗎？他也長太帥了吧！」「正在看大陸三對三比賽的直播，直到對手出場前我都以為是男生的比賽...」而這位名叫楊舒予的選手也在奧運期間大量圈粉，大陸目前已排在小組第二，5場比賽裡楊舒予表現不錯，亮麗顏值也引發大量關注。

不過也有網友放出他以前留長髮的照片，不僅真的是女生，而且反倒也很美，但剪掉一頭長髮並穿上男性的服裝，帥氣度簡直破表，可說她的臉蛋當男生或女生都具有超高顏值，這也難怪讓日本網友紛紛驚呼不已。

在對決義大利的比賽中，楊舒予外線5中3，率領大陸以22：13輕取對手，而戰勝奪金熱門法國的比賽中，她外線2投全進，再率隊以20：13取勝，目前她45%的外線命中率在比賽中相當優異，也是大陸能屢屢奪勝的關鍵，所以不僅顏值高，楊舒予球技也非常厲害，相信她會再圈下更多粉絲。