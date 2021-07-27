全台疫情警戒今降為二級，遠東百貨今舉辦實體股東常會，會後媒體受訪時，請遠百董事長徐旭東替政府防疫打分數；徐旭東表示，「這件事不能打分數，因為明天恐怕會丟工作。」

徐旭東表示，有感受到政府在防疫上的努力，但面對頑固的COVID-19變種病毒，建議政府買疫苗的工作不能停，疫苗接種率不能只有6、7成，最好每個人都要打，一劑、二劑都好，期許政府在疫苗接種方面「努力、努力、再努力」。

對政府防疫工作打分數，徐旭東坦言是難差事，若分數給了A評等，會被民眾罵，分數打太低，又會被政府罵，但整體來說，肯定政府對防疫的處理態度。

遠百零售集團109年在疫情影響下，整合線上線下通路，再度交出亮眼的經營成績；遠百零售體系合併營業額為1148億元(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業)，合併淨利為25.4億元，成長18％，每股盈餘1.38元，股東會也通過配發每股現金股利1.1元。