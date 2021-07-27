遠百（2903）董事長徐旭東27日於股東會表示，疫情影響百貨業尤其是三級警戒餐飲禁內用「不能吃影響很大」，今起降至二級，接著政府規劃振興消費券，他強調，應不只是三倍券「愈多愈好」。

此外，自疫情爆發以來儘管線上購物大幅成長，但實體店仍是生活日常一環，他相信下半年買氣一定能補回來，且遠百積極持續展店不受影響，遠百竹北店一定趕在年底前開幕！

遠百股東會上午通過盈餘分配配發現金股利1.1元，且完成董事改選，徐旭東續任董事長；遠百零售體系109年合併營業額為1148億元，橫跨兩岸，包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買量販、CitySuper精緻超市等零售事業，合併淨利為25.4億元，成長18%，每股盈餘1.38元，創近期新高，其中母公司遠東百貨營業表現再攀高峰，營業額達478億元創下歷史新高點，稅前淨利22.3億亦創近5年新高。

徐旭東指出，遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店，以及CitySuper超市，2020年雖然有疫情干擾，但營業表現都相當亮眼各有千秋，遠東SOGO稅前淨利顯著成長，愛買則持續展店，並於去年在台中水湳店展店，CitySuper也持續拓展多元購物管道，提高來客數，增加營運商機。

遠東百貨則繼去年初，開出遠百信義A13之後，繼續前進竹北展店，徐旭東強調，遠百竹北店主體建築已完成興建，此據點最接近全台收入最高的竹科園區，以客家文化展現，儘管部分建材因疫情而延遲進口時程，但一定會趕在年底前開幕！預計開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下CitySuper亦一同前進竹北展店。