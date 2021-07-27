台北市立動物園金剛猩猩「二寶」誕生滿2個月，園方特別提供2個候選名字「Ringo」、「Kijani」，讓民眾投票命名，經過一周票選，今早透過直播揭曉票選結果，「Ringo」以3500票勝出，保育員也在直播分享「Iriki」懷孕過程的生活點滴，並抽出參與票選活動的得獎者。

北市動物園金剛猩猩「D’jecoo」家族，母金剛猩猩「Tayari」先在去年10月31日誕下「Jabali（呷百二）」，母金剛猩猩「Iriki」今年5月28日誕下寶寶，也是金剛猩猩家族迎來第2個新生兒；動物園在6月24日透過直播揭幕，公布性別為雄性，園方此次對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」。

動物園指出，「Ringo」由波蘭台北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵；諧音與臺語的「蘋果」相似。蘋果自12世紀波蘭便栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果之一。在波蘭代表健康，生命力及長壽的象徵。

「Kijani」則由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字，是綠色的意思，盼藉由綠色這個名字帶出和平的意涵。動物園今早在其臉書粉絲專頁舉辦直播，公布二寶名字，「Ringo」獲得3500票、「Kijani」為720票。