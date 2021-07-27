捷克政府經內閣會議決議，宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，誠摯感謝捷克政府的及時協助，並感謝捷克國會及民間對台灣的溫暖支持。而這也再次彰顯，台灣與捷克不僅是自由民主道路上的堅實夥伴，更是患難見真情的好朋友。

張惇涵表示，在去年疫情之初，台捷雙方即在去年4月1日共同簽署「台捷防疫合作聯合聲明」，就防疫經驗與物資展開交流合作，台灣也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。而捷克參議院則是在今年4月28日，首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

捷克也是繼立陶宛、斯洛伐克後，第三個歐盟成員國宣布捐贈疫苗予台灣。他說，誠如捷克參議院議長韋德齊所說的，「因為台灣過去在疫情中曾幫助捷克。這是一份回報，也展現捷克政府對台灣的支持」。

張惇涵強調，這份對台灣的溫暖支持，除了讓台灣人民備受感動，也再次彰顯出，民主國家間相互扶持的「善的循環」。而我國政府相關部門也將持續與捷克政府密切聯繫，進行後續工作事宜。